Mercati e guerra in Iran, vincitori e vinti secondo JP Morgan

(Teleborsa) - Per il secondo giorno consecutivo, il conflitto in Medio Oriente sta affossando i mercati finanziari globali. L'intensificarsi dei rischi geopolitici stanno spingendo al rialzo i prezzi dell'energia, mettendo sotto forte pressione le borse di ogni regione.

Il desk di trading di JPMorgan ha analizzato l'impatto sui diversi settori. Tra i beneficiari figurano i colossi della Difesa, spinti dalla necessità di ripristinare le munizioni e dall'adozione di sistemi anti-missile e droni. Bene anche le aziende energetiche nordamericane, che saranno chiamate a colmare il vuoto di offerta dal Medio Oriente, e il settore della cybersecurity per la protezione delle infrastrutture critiche. Anche i metalli preziosi, come beni rifugio, e i noli delle petroliere beneficiano della situazione.

Al contrario, i marchi globali e i beni di consumo discrezionali soffrono per le aspettative di inflazione e i rischi alle catene di approvvigionamento asiatiche. Particolarmente colpiti i trasporti: le compagnie aeree e le crociere affrontano l'impennata dei costi del carburante e la sospensione delle rotte regionali.

Infine, le agenzie di viaggio online risultano vulnerabili a causa del crollo delle prenotazioni e del calo della domanda discrezionale.
