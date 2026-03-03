Mercati e guerra in Iran, vincitori e vinti secondo JP Morgan

(Teleborsa) - Per il secondo giorno consecutivo, ilinsta affossando i mercati finanziari globali. L'intensificarsi dei rischi geopolitici stanno spingendo al rialzo i, mettendo sotto forte pressione le borse di ogni regione.Il desk di trading di JPMorgan ha analizzato l'impatto sui diversi settori. Tra i beneficiari figurano i colossi della, spinti dalla necessità di ripristinare le munizioni e dall'adozione di sistemi anti-missile e droni. Bene anche le, che saranno chiamate a colmare il vuoto di offerta dal Medio Oriente, e il settore dellaper la protezione delle infrastrutture critiche. Anche i, come beni rifugio, e i noli delle petroliere beneficiano della situazione.Al contrario, i marchi globali e isoffrono per le aspettative di inflazione e i rischi alle catene di approvvigionamento asiatiche. Particolarmente colpiti i: le compagnie aeree e le crociere affrontano l'impennata dei costi del carburante e la sospensione delle rotte regionali.Infine, lerisultano vulnerabili a causa del crollo delle prenotazioni e del calo della domanda discrezionale.