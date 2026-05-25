Wall Street chiusa per il Memorial Day: mercati globali in rialzo con speranza di pace Usa-Iran

(Teleborsa) - Wall Street oggi è chiusa per il Memorial Day. In Europa, intanto, lo Stoxx 600 avanza dello 0,9%, avvicinandosi ai massimi di inizio marzo, con Germania e Francia in rialzo nonostante i volumi ridotti per la festività dovuti al Lunedì di Pentecoste, festività nazionale in entrambi i Paesi.



Il catalizzatore è il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, chiuso al traffico petrolifero da settimane. Il Brent è sceso sotto i 100 dollari al barile, cedendo oltre il 5% a circa 94-95 dollari, mentre il WTI tratta intorno a 90,75 dollari (-6,1%). Rimangono tuttavia ben al di sopra dei livelli pre-guerra, quando il barile costava circa 70 dollari.



Le notizie sul fronte diplomatico restano contrastanti: secondo un portavoce del ministero degli Esteri iraniano, citato da Reuters, un accordo non è imminente, sebbene entrambe le parti abbiano raggiunto intese su diversi punti. La bozza includerebbe l'impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari, ma le divergenze sul programma nucleare restano il principale ostacolo. Trump ha ribadito che il blocco navale rimarrà in vigore fino alla firma definitiva.



Sul fronte valutario, l'euro si rafforza sul dollaro a 1,1642. L'oro rimane su livelli elevati, con lo spot a 4.573 dollari l'oncia.

Condividi

```