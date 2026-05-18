Morgan Stanley, rally azionario a rischio su crollo obbligazionario

(Teleborsa) - Secondo Morgan Stanley , i mercati azionari rischiano un calo significativo, poiché la svendita globale di obbligazioni minaccia di arrestare il rally guidato dall'intelligenza artificiale.



Se il mercato obbligazionario dovesse diventare più volatile e i tassi di interesse a lungo termine continuassero a salire, "ci aspetteremmo la prima correzione significativa dei prezzi azionari da quando i mercati hanno toccato il fondo alla fine di marzo", ha scritto il team di MS guidato da Mike Wilson in una nota.



L'indice S&P 500 ha arretrato dal massimo storico raggiunto alla fine della scorsa settimana, con i future sugli indici azionari che segnalano un'ulteriore flessione delle azioni statunitensi lunedì.



Secondo Wilson, l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e il tono più restrittivo della Federal Reserve riflettono l'impennata dei prezzi del petrolio e una solida economia. E ha aggiunto che i mercati obbligazionari necessitano di una soluzione duratura al conflitto con l'Iran prima che i tassi possano scendere.



Tuttavia, gli strateghi hanno mantenuto la loro visione rialzista a lungo termine per il mercato azionario. La scorsa settimana hanno alzato il target a 12 mesi per l'indice di riferimento statunitense a 8.300 punti, sulla scia della crescita degli utili più robusta degli ultimi vent'anni, escludendo le riprese da gravi crisi.



Morgan Staney ha sottolineato però che gli investitori hanno sottovalutato in particolare la portata della forte crescita degli utili. "Sebbene una ripresa generalizzata degli utili stia prendendo slancio, gli operatori di mercato non sono generalmente pronti ad affrontarla", ha affermato Wilson. "Le variabili chiave da monitorare, che dovrebbero accelerare questa ripresa, sono i prezzi del petrolio e i tassi di interesse, in calo rispetto ai massimi recenti."

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