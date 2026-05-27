Usa-Iran, bozza non ufficiale di accordo su Hormuz: normalità entro un mese. Giù il petrolio

(Teleborsa) - La televisione di Stato iraniana IRIB ha riferito dell'esistenza di una bozza preliminare e non ufficiale di un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Secondo il testo del documento, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla guerra entro un mese dalla finalizzazione dell'accordo, mentre gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocherebbero il blocco navale.



La bozza escluderebbe le navi militari. Non è chiaro quanto sia recente il documento né se Washington abbia accettato i termini.



La notizia ha spinto il Brent a scendere di quasi il 4% sotto i 96 dollari al barile, portando il calo settimanale a oltre il 7% sull'onda del crescente ottimismo degli operatori per un accordo imminente.

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