Villeroy (Bank of France): la BCE "farà il necessario" per riportare l'inflazione al livello obiettivo

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea "farà il necessario" per mantenere l'inflazione entro l'obiettivo prefissato, ha dichiarato a CNBC il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, nel tentativo di rassicurare i mercati del debito sovrano sul fatto che le banche centrali europee sono impegnate a minimizzare l'impatto della guerra in Iran.



Il banchiere francese, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha aggiunto che i responsabili delle politiche economiche europee "faranno il necessario, in quanto banca centrale indipendente, per riportare l'inflazione al livello obiettivo".



"Se parlo a nome della BCE, questo significa fare il necessario per riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. I mercati possono esserne certi", ha aggiunto.



L'inflazione nell'Eurozona era scesa al di sotto dell'obiettivo della BCE, attestandosi all'1,9%, prima dell'inizio della guerra in Medio Oriente con gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio. L'inflazione nell'Eurozona è balzata al 3% ad aprile, rispetto al 2,6% di marzo.



Villeroy de Galhau ha dichiarato inoltre che si teme un'inflazione che pervade i mercati finanziari, particolarmente evidente nei titoli di Stato.



"L'effetto del conflitto in Medio Oriente è evidente", ha affermato il banchiere francese. "Nel breve termine, si registrano significative pressioni al rialzo dovute a un effetto di primo ordine sui prezzi dell'energia, ma è nostra responsabilità, anzi, direi nostro impegno, prevenire effetti di secondo ordine".







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