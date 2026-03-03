Milano 17:25
44.461 -3,93%
Nasdaq 17:25
24.593 -1,60%
Dow Jones 17:25
48.093 -1,66%
Londra 17:25
10.470 -2,88%
Francoforte 17:24
23.743 -3,63%

New York: giornata negativa in Borsa per Western Digital

Migliori e peggiori
New York: giornata negativa in Borsa per Western Digital
(Teleborsa) - Pressione sulla società che si occupa di archiviazione dei dati, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,76%.

La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 256,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 245,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 239,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```