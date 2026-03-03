New York: pioggia di acquisti su Atlassian

società di software australiana

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,22% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,9%, rispetto a +0,24% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,1 USD con tetto rappresentato dall'area 80,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)