New York: pioggia di acquisti su Atlassian

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana
, che mostra una salita bruciante del 5,22% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Atlassian
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,9%, rispetto a +0,24% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di Atlassian
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,1 USD con tetto rappresentato dall'area 80,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)