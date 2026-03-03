Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

New York: pioggia di acquisti su Atlassian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software australiana, che mostra una salita bruciante del 5,22% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Atlassian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,9%, rispetto a +0,24% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il quadro tecnico di Atlassian suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,1 USD con tetto rappresentato dall'area 80,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
