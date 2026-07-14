New York: violenta contrazione per Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana , che passa di mano in perdita del 6,56%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Atlassian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Atlassian rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,52 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 94,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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