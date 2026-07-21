New York: performance negativa per Atlassian

(Teleborsa) - Rosso per la società di software australiana , che sta segnando un calo del 3,73%.



La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Atlassian sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 95,31 USD. Possibile una discesa fino al bottom 91,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 99,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```