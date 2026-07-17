New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica , in flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Il movimento di Amgen , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 373,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 357,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 389,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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