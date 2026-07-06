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New York: calo per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Amgen
Ribasso per la società farmaceutica, che presenta una flessione del 3,47%.
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