New York: si concentrano le vendite su Amgen

(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica , che sta segnando un calo del 3,47%.



Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 370 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 356,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```