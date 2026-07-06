New York: si concentrano le vendite su Amgen
(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica, che sta segnando un calo del 3,47%.
Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 370 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 356,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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