Milano 12:35
51.786 -1,90%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:35
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Petrolio a 88,31 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
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