Milano 12:07
52.202 -0,40%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:07
10.486 -0,29%
Francoforte 12:06
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Petrolio a 79,31 dollari alle 11:30

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Petrolio a 79,31 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 79,31 dollari per barile alle 11:30.
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