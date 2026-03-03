Milano 10:50
44.561 -3,72%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:50
10.509 -2,52%
Francoforte 10:50
23.821 -3,32%

Piazza Affari: brusca correzione per A2A

Pressione sull'utility lombarda, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,28%.
