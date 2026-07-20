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Piazza Affari: brusca correzione per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brusca correzione per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano crolla dell'1,89%, scendendo fino a 54.312,23 punti.
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