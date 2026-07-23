A2A sale al 100% di NetCity

Si rafforza nella filiera dei servizi energetici destinati a famiglie e piccole imprese

(Teleborsa) - Attraverso la controllata A2A Energia - la principale società commerciale del Gruppo guidato - la società guidata dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha perfezionato l’acquisto del 51% delle quote di NetCity da Suncity Group, portando al 100% la partecipazione nell’azienda specializzata nell’installazione e manutenzione delle soluzioni per l’efficienza energetica che A2A mette a disposizione dei propri clienti domestici e PMI in tutta Italia.



"L’acquisizione di NetCity rappresenta il completamento di un percorso industriale che ci ha consentito di ampliare il portafoglio di servizi integrati che spaziano dal fotovoltaico agli accumuli, dalle pompe di calore ai sistemi di ricarica per veicoli elettrici” – commenta Andrea

Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia - “Con questa operazione continuiamo a contribuire al processo di transizione energetica del Paese, supportando l’elettrificazione dei consumi e accompagnando famiglie e PMI in questo percorso. L’impegno nel garantire una

Customer Experience di qualità, con un presidio dedicato lungo tutta la filiera, conferma inoltre il patto di fiducia che da sempre abbiamo con i nostri clienti”.



Grazie a questa iniziativa, A2A Energia consolida una piattaforma per l’offerta di soluzioni che integrano la fornitura di energia, hardware e servizi di installazione sempre più innovativi e capillari, sviluppando sinergie operative tra tutti i canali e i touchpoint commerciali.

Condividi

```