Milano 10:51
44.579 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:51
10.515 -2,46%
Francoforte 10:51
23.835 -3,26%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 3,87% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
