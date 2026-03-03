Piazza Affari: prevalgono le vendite su STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che esibisce una perdita secca del 3,87% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)