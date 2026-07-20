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Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia
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20 luglio 2026 - 15.00
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Si abbattono le vendite sull'
indice del settore telecomunicazioni
, che continua la giornata a 14.294,49 punti, in forte calo dell'1,69%.
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