Piazza Affari: vendite diffuse su Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Si muove in perdita il Leone di Trieste
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Generali Assicurazioni
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,2. Il peggioramento della compagnia assicurativa
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)