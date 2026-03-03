Milano 10:52
44.576 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:52
10.516 -2,45%
Francoforte 10:52
23.825 -3,30%

Piazza Affari: vendite diffuse su Generali Assicurazioni

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il Leone di Trieste, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Generali Assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,2. Il peggioramento della compagnia assicurativa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
