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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano
Vendite diffuse sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 26.436,17 punti.
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