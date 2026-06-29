Milano 15:28
51.286 +0,04%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:28
10.508 0,00%
Francoforte 15:28
24.700 +0,12%

Piazza Affari: vendite diffuse su Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: vendite diffuse su Danieli
Si muove in perdita la multinazionale friulana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Condividi
```