Milano 13:47
51.739 +1,13%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 13:47
10.613 +1,22%
Francoforte 13:47
25.013 +1,57%

Generali sale in Borsa nonostante downgrade di KBW a Market Perform

Assicurazioni, Finanza, Consensus
Generali sale in Borsa nonostante downgrade di KBW a Market Perform
(Teleborsa) - Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, è in rialzo a Piazza Affari nonostante Keefe, Bruyette & Woods (KBW) abbia abbassato la raccomandazione a "Market Perform" con un target price di 37 euro per azione.

Intanto, migliora l'andamento di Generali Assicurazioni, che si attesta a 42,25 euro, con un aumento dello 0,86%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 42,48 e successiva a 43,1. Supporto a 41,86.
Condividi
```