Generali sale in Borsa nonostante downgrade di KBW a Market Perform

(Teleborsa) - Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, è in rialzo a Piazza Affari nonostante Keefe, Bruyette & Woods (KBW) abbia abbassato la raccomandazione a "Market Perform" con un target price di 37 euro per azione.



Intanto, migliora l'andamento di Generali Assicurazioni , che si attesta a 42,25 euro, con un aumento dello 0,86%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 42,48 e successiva a 43,1. Supporto a 41,86.

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