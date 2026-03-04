BTP Valore, terza giornata di collocamento: gli ordini superano 13 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli ordini
per la settima emissione del BTP Valore
, la famiglia di titoli di Stato
dedicata esclusivamente ai sottoscrittori retail, ha superato quota 13 miliardi di euro al termine della terza giornata
di collocamento. I 2,79 miliardi di euro raggiunti alla fine delle contrattazioni (con 94.884 contratti) si sommano alle richieste per 10,23 miliardi di euro arrivate nei primi due giorni.
In particolare, il primo giorno
di collocamento si è chiuso
con un controvalore di raccolta di 6,04 miliardi di euro (circa 177 milla contratti siglati, per un valore medio superiore a 34 mila euro), mentre il secondo
con 4,19 miliardi di euro (circa 134 mila contratti, per un valore medio di oltre 31 mila euro).
Venerdì scorso il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato
i tassi cedolari minimi garantiti
: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno; 3,50% per il 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Il collocamento si tiene dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata
, che potrà comunque avere luogo non prima delle ore 17:30 del 4 marzo, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. L'investimento parte da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto.
Il BTP Valore prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito. Può essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
Prevista la consueta tassazione agevolata
per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Il collocamento del Titolo avviene sulla piattaforma elettronica MOT
(il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo
, UniCredit
e Banco BPM
e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena
e ICCREA Banca.