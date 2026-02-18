Banco BPM, collocato Covered Bond da 1 miliardo di euro. Ordini per oltre 2,6 miliardi

Banco BPM

Raiffeisen Bank International

(Teleborsa) -ha concluso il collocamento di unadestinata a investitori istituzionali per un ammontare die scadenza 6 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2026 e del primo bond da 1 miliardo di euro collocato sul mercato dal Gruppo. Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa2 (Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +34 punti base, unae scadenza il 25 febbraio 2032.A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccoltoallocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 32%, Germania/Austria/ Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5%, Spagna/Portogallo 3%, Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset managers (47%), banche (31%) e banche centrali/organismi istituzionali (21%).Banca Akros (parte correlata),, DZ Bank,, Natixis, Nord/LB,hanno agito in qualità didell'emissione.