Banco BPM, collocato Covered Bond da 1 miliardo di euro. Ordini per oltre 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Banco BPM
ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond
destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 1 miliardo di euro
e scadenza 6 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2026 e del primo bond da 1 miliardo di euro collocato sul mercato dal Gruppo. Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa2 (Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +34 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 2,75%
e scadenza il 25 febbraio 2032.
A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 2,6 miliardi di euro
allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 32%, Germania/Austria/ Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5%, Spagna/Portogallo 3%, Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset managers (47%), banche (31%) e banche centrali/organismi istituzionali (21%).
Banca Akros (parte correlata), ABN Amro
, Barclays
, DZ Bank, Intesa Sanpaolo
, Natixis, Nord/LB, Raiffeisen Bank International
hanno agito in qualità di Joint Bookrunner
dell'emissione.