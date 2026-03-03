Milano 14:07
BTP Valore, adesioni per altri 2,7 miliardi a metà della seconda giornata

(Teleborsa) - Adesioni al nuovo Btp Valore per altri 2,7 miliardi di euro circa a metà del secondo giorno di collocamento dopo i 6 miliardi di euro raccolti ieri. In base ai dati diffusi da Borsa Italiana il nuovo Btp dedicato ai risparmiatori ha raccolto questa mattina 2,73 miliardi in 86.500 contratti. Il collocamento proseguirà fino a venerdi' 6 marzo alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

Il nuovo Btp Valore ha una durata di 6 anni e cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo "step-up" (2+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti e': 1°-2° anno 2,5%; 3°-4° anno 2,8%; 5°-6° anno 3,5%.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.
