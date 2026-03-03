BTP Valore, adesioni per altri 2,7 miliardi a metà della seconda giornata

(Teleborsa) -. In base ai dati diffusi da Borsa Italiana il nuovo Btp dedicato ai risparmiatori ha raccolto questa mattina 2,73 miliardi in 86.500 contratti. Il collocamento proseguirà fino a venerdi' 6 marzo alle ore 13, salvo chiusura anticipata.Il nuovo Btp Valore ha una, secondo un meccanismo "step-up" (2+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti e': 1°-2° anno 2,5%; 3°-4° anno 2,8%; 5°-6° anno 3,5%.Al termine del collocamento verranno annunciati iche potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.