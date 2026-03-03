Milano 17:35
BTP Valore continua a lievitare: superati 10 miliardi in due giorni

(Teleborsa) - Forte anche della grandi visibilità mediatica di Sanremo, il BTP Valore continua a pompare ordini sul mercato regolamentato di Borsa Italiana (MOT), dove è partito ieri il collocamento del nuovo titolo di stato riservato alla clientela retail. In due giorni sono stati superati i 10 miliardi di euro di sottoscrizioni, un altro record per il titolo dedicato ai risparmiatori.

Nella giornata di oggi, sono stati collocati oltre 4,19 miliardi di euro, che vanno ad aggiungersi ai 6,04 miliardi della seduta precedente, portando appunto il totale a circa 10,2 miliardi di euro. I contratti sottoscritti nella giornata di oggi ammontano a 134.234 che si aggiungono ai 177mila della vigilia.

Il collocamento del nuovo BTP Valore proseguirà fino a venerdì 6 marzo alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il titolo ha una durata di 6 anni e cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo il consueto meccanismo "step-up" (2+2+2 anni) ed offre a chi lo deterrà sino a scadenza un premio finale fedeltà dello 0,8%.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti offre il 2,5% per il 1° e 2° anno, il 2,8% per il 3° e 4° anno ed il 3,5% per gli ultimi due anni. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.
