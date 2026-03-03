BTP Valore continua a lievitare: superati 10 miliardi in due giorni

(Teleborsa) - Forte anche della grandi visibilità mediatica di Sanremo, ilsul mercato regolamentato di Borsa Italiana (MOT), dove è partito ieri il collocamento del nuovo titolo di stato riservato alla clientela retail.sono statidi sottoscrizioni, un altro record per il titolo dedicato ai risparmiatori., sono stati collocati, che vanno ad aggiungersi ai 6,04 miliardi della seduta precedente, portando appunto il totale a circa 10,2 miliardi di euro. Inella giornata di oggi ammontano ache si aggiungono ai 177mila della vigilia.Il collocamento del nuovo BTP Valore proseguirà, salvo chiusura anticipata. Il titolo ha unae cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo il consueto(2+2+2 anni) ed offre a chi lo deterrà sino a scadenza unLa serie deioffre il 2,5% per il 1° e 2° anno, il 2,8% per il 3° e 4° anno ed il 3,5% per gli ultimi due anni. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.