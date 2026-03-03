BTP Valore continua a lievitare: superati 10 miliardi in due giorni

(Teleborsa) - Forte anche della grandi visibilità mediatica di Sanremo, il BTP Valore continua a pompare ordini
sul mercato regolamentato di Borsa Italiana (MOT), dove è partito ieri il collocamento del nuovo titolo di stato riservato alla clientela retail. In due giorni
sono stati superati i 10 miliardi di euro
di sottoscrizioni, un altro record per il titolo dedicato ai risparmiatori.Nella giornata di oggi
, sono stati collocati oltre 4,19 miliardi di euro
, che vanno ad aggiungersi ai 6,04 miliardi della seduta precedente, portando appunto il totale a circa 10,2 miliardi di euro. I contratti sottoscritti
nella giornata di oggi ammontano a 134.234
che si aggiungono ai 177mila della vigilia.
Il collocamento del nuovo BTP Valore proseguirà fino a venerdì 6 marzo alle ore 13
, salvo chiusura anticipata. Il titolo ha una durata di 6 anni
e cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo il consueto meccanismo "step-up"
(2+2+2 anni) ed offre a chi lo deterrà sino a scadenza un premio finale fedeltà dello 0,8%
.
La serie dei tassi cedolari minimi garantiti
offre il 2,5% per il 1° e 2° anno, il 2,8% per il 3° e 4° anno ed il 3,5% per gli ultimi due anni. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.