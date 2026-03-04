Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:34
25.087 +1,48%
Dow Jones 17:34
48.816 +0,65%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Eurozona: in rally EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in rally EURO STOXX Industrial Goods & Services
Balzo dell'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.642,79 punti.
Condividi
```