Milano 15:56
45.223 -2,16%
Nasdaq 15:56
24.695 +0,03%
Dow Jones 15:56
49.409 -0,09%
Londra 15:56
10.408 +0,05%
Francoforte 15:56
24.863 +0,04%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica avanza in maniera frazionale, arrivando a 1.687,22 punti.
Condividi
```