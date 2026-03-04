Francoforte: scambi in positivo per Evonik Industries

Milano 14:44
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evonik Industries, che avanza bene del 3,26%.

Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13,54 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,17. Il peggioramento di Evonik Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
