Milano 14:47
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:47
10.578 +0,89%
Francoforte 14:47
24.215 +1,78%

Londra: positiva la giornata per Informa

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Informa
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.

L'andamento di Informa nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,847 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,093. Il peggioramento di Informa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,691.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```