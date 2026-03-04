Londra: positiva la giornata per Informa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi
, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
L'andamento di Informa
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,847 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,093. Il peggioramento di Informa
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,691.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)