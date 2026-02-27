Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
17:53
24.927
-0,43%
Dow Jones
17:53
48.928
-1,15%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 18.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,70%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,70%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.922,85 punti
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 17.43
Londra lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 10.922,85 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,14%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,15%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,79%
Argomenti trattati
Londra
(271)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,76%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,56%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,59%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,37%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,26%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,90%
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto