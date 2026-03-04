Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

JD Sports Fashion

FTSE 100

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7451 sterline. Prima resistenza a 0,7667. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7315.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)