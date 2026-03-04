Madrid: movimento negativo per Bankinter

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca spagnola
, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Bankinter
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,02 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,36. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)