Milano 11:39
45.031 +1,26%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:40
10.525 +0,39%
Francoforte 11:39
24.128 +1,42%

Madrid: movimento negativo per Bankinter

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Bankinter
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca spagnola, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Bankinter è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,02 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,36. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```