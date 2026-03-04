Milano 14:49
45.279 +1,82%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:49
10.578 +0,89%
Francoforte 14:49
24.210 +1,76%

Parigi: scambi al rialzo per l'OREAL

Migliori e peggiori
Parigi: scambi al rialzo per l'OREAL
(Teleborsa) - Bene il colosso dei cosmetici, con un rialzo dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'OREAL, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della società di cosmesi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 367,5 Euro. Prima resistenza a 373. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 364,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```