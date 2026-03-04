Parigi: scambi al rialzo per l'OREAL

(Teleborsa) - Bene il colosso dei cosmetici
, con un rialzo dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'OREAL
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società di cosmesi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 367,5 Euro. Prima resistenza a 373. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 364,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)