Milano 13:47
45.655 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:47
10.326 +0,16%
Francoforte 13:46
24.621 +0,53%

Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di credito emiliano, che lievita del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
