Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,23%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)