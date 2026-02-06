Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di credito emiliano
, che lievita del 2,23%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, la Banca emiliana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)