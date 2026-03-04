Milano 11:43
45.074 +1,36%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:43
10.531 +0,44%
Francoforte 11:43
24.143 +1,48%

Piazza Affari: rosso per MARR

Piazza Affari: rosso per MARR
Ribasso composto e controllato per la società alimentare, che presenta una flessione del 3,30% sui valori precedenti.
