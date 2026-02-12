Milano 10:18
46.839 +0,70%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:18
10.517 +0,43%
Francoforte 10:18
25.193 +1,35%

Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank
Rialzo marcato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.
