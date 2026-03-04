PLATINUM del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Aggressivo ribasso per il metallo bianco-argenteo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 9,94%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.984,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.269,2. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.889,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)