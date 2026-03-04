Milano 11:44
Redcare Pharmacy N.V scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Redcare Pharmacy N.V, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,79%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
