Milano 9:33
45.086 -0,55%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:34
10.548 -0,18%
24.108 -0,40%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,05%)

Ibex 35 prende il via a 17.496,4 Euro

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,05%, a quota 17.496,4 in apertura.
