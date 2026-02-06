Milano 10:06
45.549 -0,59%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:06
10.279 -0,30%
Francoforte 10:06
24.474 -0,07%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,45%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 17.667 Euro

Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,45%, dopo aver iniziato a 17.667 Euro.
