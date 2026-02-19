Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,16%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 18.169,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,16%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,16%, dopo aver iniziato a 18.169,5 Euro.
Condividi
```