Milano 11:01
45.702 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:01
10.527 +0,50%
Francoforte 11:00
24.867 +0,27%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,06%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 17.837,9 Euro

Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,06%, a quota 17.837,9 in apertura.
