Francoforte: in calo Auto1

(Teleborsa) - Retrocede Auto1
, con un ribasso del 3,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1
più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Auto1
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,14. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)