Milano 14:15
45.248 -0,20%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:15
10.551 -0,16%
Francoforte 14:15
24.169 -0,15%

Francoforte: rosso per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hensoldt
(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 2,35%.

L'andamento di Hensoldt nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 75,77 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 78,72. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 81,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```