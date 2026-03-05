Milano 12:00
Francoforte: scambi negativi per Renk

(Teleborsa) - Pressione su Renk, che tratta con una perdita del 3,08%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,88. L'equilibrata forza rialzista di Renk è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60,58.

