Francoforte: balza in avanti Renk

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche attuali di Renk
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 57,27 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 58,54. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 56,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)