Milano 9:47
46.655 +0,39%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:47
10.668 -0,17%
25.122 -0,55%

Francoforte: scambi negativi per Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Renk
(Teleborsa) - Sottotono Renk, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Renk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,08 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 61,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```