Francoforte: scambi negativi per Renk

(Teleborsa) - Sottotono Renk
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Renk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,08 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 61,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)