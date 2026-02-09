Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:04
25.319 +0,97%
Dow Jones 18:04
50.135 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

GOLD del 6/02/2026

Finanza
GOLD del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Ottima performance per il metallo giallo, che ha chiuso in rialzo del 3,83%.

Nel breve periodo, l'oro presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5.061,8 e supporto a 4.758,5. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5.365,1.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
