GOLD del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Ottima performance per il metallo giallo, che ha chiuso in rialzo del 3,83%.
Nel breve periodo, l'oro presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5.061,8 e supporto a 4.758,5. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5.365,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)